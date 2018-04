21.04.2018, 20:09 Uhr

Zwei Männer aus St. Oswald bei Freistadt und ein junger Mann aus Weitersfelden führten am 21. April 2018 Baumschlägerungsarbeiten in einem Wald in Weitersfelden durch.

Rettungshubschrauber C10 kam zum Einsatz

WEITERSFELDEN (red). Dabei schnitt der ältere der beiden Männer aus St. Oswald bei Freistadt mit der Motorsäge einen Baum um und die beiden anderen halfen dabei. Als der Baum durchgeschnitten war, gingen alle drei mehrere Schritte rückwärts vom Baum weg.Dabei rutschte der jüngere Mann aus St. Oswald aus und geriet in die noch laufende Motorsägenkette. Er erlitt dabei eine Schnittverletzung am linken Unterschenkel. Diese wurde von den Anwesenden bis zum Eintreffen der Rettung bzw. des Rettungshubschraubers C10 erstversorgt. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins LKH Freistadt gebracht.