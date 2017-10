Winklehner/Lindtner vom Pech verfolgt

20.10.2017, 12:43 Uhr

Weniger gut lief es für den Lasberger Alois Winklehner mit seiner Beifahrerin Bianca Lindtner. „Schon bei der ersten Wertungsprüfung merkten wir, dass die Servolenkung nicht ordentlich funktionierte“, berichtet Winklehner. „Es wurde ständig Öl nachgefüllt, um weiterfahren zu können.“ Im Mittagsservice bemühten sich die Mechaniker, wieder alles in Ordnung zu bringen. Beim Start vor der sechsten musste das Team Winklehner/Lindtner den Peugeot 206 RC schlussendlich wegen einer defekten Lichtmaschine endgültig abstellen. Trotz dieses Ausfalles konnte das Team in der Gesamtwertung in der Klasse RC4 den zweiten Platz erreichen.