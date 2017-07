Wohnen im Park: Steht das Haus "verkehrt"?

21.07.2017, 08:25 Uhr

Wir haben den Architekten Christian Hackl aus Freistadt mit der Thematik konfrontiert: "Gebaute Umwelt und Architektur entstehen aus einer Vielzahl von Parametern und einem Diskurs zwischen vielen Entscheidungsträgern", sagt er. Tatsächlich waren nicht nur die WSG und die Stadtgemeinde Pregarten, sondern auch das Sozialforum in den Prozess eingebunden und haben bei den planungsrelevanten Entscheidungen mitgesprochen."Durch die Anbindung der dort befindlichen betreubaren Wohneinheiten an den bestehenden Altbau haben sich etliche Kriterien ergeben, welche der getroffenen Entscheidung letztlich den Vorzug gegeben haben", sagt Hackl. "Bei dieser Abwägung standen der Wohnwert, die funktionale Gebäudeorganisation und dieWirtschaftlichkeit, also leistbares Wohnen, im Vordergrund."