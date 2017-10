Jännerrallye 2018: Es schaut gut aus

06.10.2017, 15:19 Uhr

"Wenn wir alles nachgereicht haben, wird es endgültig grünes Licht geben", sagt Zitta. Die Zustimmungserklärungen der Gemeinden, in denen die Rallye über die Bühne gehen wird, hat der Obmann des RCM bereits seit Sommer in der Tasche. Pregarten wurde als Etappenort gestrichen, sonst ist der Streckenverlauf zu früher im Wesentlichen gleich geblieben. Insgesamt gilt es, 210 Sonderprüfungskilometer zu absolvieren. Zehn Sonderprüfungen werden am Freitag und sechs am Samstag gefahren. Los geht’s schon am Donnerstag mit einem Shake down."Raimund Baumschlager hat bereits gesagt, dass er an den Start gehen wird", freut sich Zitta über eine erste prominente Zusage. Er erwartet auch viele internationale Teilnehmer. "Denn viele nutzen die Jännerrallye als Test für die Rallye Monte Carlo Ende Jänner." Insgesamt hat Zitta 90 Startplätze für den ersten Lauf zur Österreichischen Rallyestaatsmeisterschaft zu vergeben, eigentlich nur 89, denn der RCM-Obmann wird natürlich auch selbst an den Start gehen. Er wird einen Subaru durch die Mühlviertler Winterlandschaft jagen. Zitta, ein gelernter Kfz-Mechaniker, fährt übrigens schon seit 32 Jahren Rallye. "Es ist ein Virus, von dem man nicht mehr loskommt."