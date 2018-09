Kefermarkt gewinnt hitziges Derby gegen Neumarkt

09.09.2018, 10:18 Uhr

Fußballerisch wurde den 310 Fans im Feldaiststadion eher Schmalkost geboten, doch zwei herrliche Freistoßtore von Behar Sabani sowie viele rassige Szenen in der zweiten Hälfte entschädigten für das mäßige Match.

Die Elf von Trainer Gernot Schmid ging mit 1:0 in die Kabine. In der 72. Minute glich Neumarkts Top-Goalgetter Johann Achhorner aus. Doch die Freude der Mannschaft von Coach Matej Pavlovic währte nicht lange: Nur drei Minuten später zimmerte Sabani seinen zweiten Freistoß in das von Paul Gstöttenbauer gehütete Tor.Kefermarkt-Goalie Gerald Birklbauer, der beim Ausgleich eine Fehlentscheidung vermutet hatte, rannte nach dem erneuten Führungstreffer seiner Elf zum Neumarkter Linienrichter Leopold Krempl und attackierte diesen. Krempl ging kurzzeitig zu Boden. Birklbauer hatte Glück: Er kam mit gelb davon.Der eingewechselte Neumarkter Jakob Schmitsberger sah kurz vor Schluss rot, nachdem er den Kefermarkter Daniel Gruber weggeschubst hatte. Im Getümmel der Ereignisse verlor Schiri Jürgen Schönauer etwas den Überblick und schloss zur Überraschung der Kefermarkter Fans auch Manuel Bachleitner aus.In der Tabelle überholte Kefermarkt den Rivalen aus Neumarkt und liegt zumindest bis Sonntagnachmittag auf Platz drei.