Kreindl und Kubicka gewinnen Summerauer Lauf

23.09.2018, 14:15 Uhr

"Die Teilnehmer machten die Veranstaltung mit ihrer Stimmung wieder zu einem unvergesslichen Event", sagt Harald Kohlberger, einer der Organisatoren des Summerauer Laufes. Was ihn besonders freut: Die Anzahl der jugendliche Läufer steigt stetig. "Die Nachwuchsarbeit in den regionalen Vereinen macht sich bezahlt", so Kohlberger.