Pensionisten trotzten Regen

16.09.2018, 20:28 Uhr

Der Landesbergwandertag desPensionistenverbandes in St. Oswald bei Freistadt war ein

durchschlagender Erfolg. An die 900 Personen waren als Wanderer und

in der Organisation dabei.

Es herrschte wunderschönesWanderwetter – nicht zu heiß und nicht zu kalt. Nur geregnet hates ein bisschen und zu Mittag schüttete es dann so richtig.„Pensionisten sind halt so", stellte Bezirksvorsitzender HansAffenzeller lakonisch fest, „sie haben gewusst wie das Wetter wirdund sich darauf eingestellt."Zur Auswahl standen drei Strecken. DieSportlichen wanderten 11,8 km über den Braunberg und überwandendabei 297 Höhenmeter. Die Genusswanderer nahmen 6,7 km vorbei an derHeilwasserquelle Maria Bründl. Beide Strecken trafen sich an derLabstation in Stiftungsberg. Die Gemütlichen marschierten zweiKilometer durch den wunderschönen Markt St. Oswald. Zum Schlusstrafen sich alle wieder am Ausgangspunkt, der „Burg der Begegnung"im „Fun-i-versum".Die Siegerehrung verzögerte sichleicht, denn die Meisten hatten eine Wechselgarnitur Kleider mit undwussten diese richtig zu schätzen.

Wer nahm teil?









Begeistertes Resümee

Die Wanderer kamen aus ganzOberösterreich, aus allen vier Vierteln waren Gruppen dabei. Sogarein paar Salzburger fanden sich ein. Als ältesten Wanderer konntenOrtsvorsitzender Otto Greindl und Bundesrat Michael Lindner FranzHuber aus Kronstorf beweglückwünschen. Er war zu Neujahr 88 Jahrealt. Eng ging es bei den Damen zu, hier war schließlich KatharinaAntensteiner aus Pfarrkirchen bei Bad Hall mit 85 Jahren knapp vorne.Die größte Wanderergruppe mit 30Teilnehmern kam aus dem Bezirk Freistadt: Der PansionistenverbandUnterweitersdorf mit Altbürgermeister Ludwig Kürnsteiner wurdedafür von der SPÖ Landesvorsitzenden Birgit Gerstorfer geehrt. Dannging es noch um die am weitesten angereiste Gruppe. Obwohl dieLiebenauer sofort aufzeigten waren dies doch die Wanderer aus St.Pantaleon, die 199 km angereist waren.In ihren Grußworten strichen diepolitischen Vertreter vor allem die großartige Teilnahme auch beiwidrigen Umständen heraus. Bürgermeister Alois Punkenhofer danktevor allem den vielen Funktionären für die unentgeltliche Mitarbeit,Bundesrat Michael Lindner zeigte sich stolz, dass so viele die tolleWanderregion erforscht hatten. Landessrätin Birgit Gerstorfer zeigtesich von der Mitarbeit und den Zusammenhalt der vielen Mitgliederbeeindruckt und betonte, dass die SPÖ sich da manches abschauenkönnte. Landespräsident Heinz Hillinger bezeichnete den Besuch alsolympiareif und verwies besonders darauf, dass er sich nicht verirrthatte, was er als perfekte Organisation wertete.