TAEKWONDO - 8. Int. Kaiserwinkl Open

06.05.2018, 09:20 Uhr

Denn mit tollen Kämpfen holtenunddie ersten Plätze in ihren Nachwuchsklassen und damit drei Mal Gold.Amelie Stampfl, Christoph Grasböck und Dominik Neubauer konnten ebenfalls ihre ersten Kämpfe gewinnen, scheiterten erst denkbar knapp im Finale. Also auch noch drei Silbermedaillen. Und eine weitere Medaille steuerte Michael Neubauer mit seinem 3. Platz in der höchsten Leistungsklasse bei.Gratulation an die Sportler zu diesen hervorragenden Leistungen!