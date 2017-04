138 Mädchen bei derTechnik-Rallye des AMS Freistadt

26.04.2017, 16:20 Uhr

4 ausgebildete Technikerinnen gaben bei 3 verschiedenen Stationen ihren eigenen Berufs- und Ausbildungsweg an die Mädchen weiter. Die Technikerinnen unterstützten die Mädchen in der Folge beim Bau von Holz-Schatzkästchen, Kunststoff-Handyhaltern und LED-Lichterbögen, sogenannten Flashlights, die sie mit nach Hause nehmen konnten. Ergänzt und abgerundet wurde die BIZ-Technik-Rallye mit ausführlichen Infos von Schülerinnen der HTL Freistadt (Wirtschaftsingenieurwesen) und der HLK Freistadt (Bionik , Kommunikation und Mediendesign).Die Mädchen waren mit Begeisterung dabei und stolz auf die von ihnen selbst hergestellten Werkstücke. Sie konnten an diesem Tag ein wenig in die Welt der handwerklich-technischen Berufe hineinschnuppern. Die Fähigkeiten für technische Berufe bringen Mädchen allemal mit. Oft gibt es aber noch eine Hemmschwelle, die Mädchen dazu bewegen, sich tatsächlich für einen technischen Beruf zu entscheiden. Zum Abbau dieser Hemmschwelle wollen wir mit der Technik-Rallye beitragen.