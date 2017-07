Christian Ressi ist neuer Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Region Freistadt

27.07.2017, 10:51 Uhr

Obmann Johann Hahn berichtete über die vorangegangenen Neuwahlen der Delegierten in den Mitinhaberversammlungen auf örtlicher Ebene, an denen mit über 1400 Besuchern fast 20 Prozent der Mitinhaber teilnahmen. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass in den elf Gemeinden bereits vier Ortsobfrauen gewählt wurden. Auch dem neugewählten Aufsichtsrat gehören sechs hervorragend qualifizierte Frauen an.Nach einem umfangreichen Auswahlprozess stellte der Obmann auch den von Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig für die Geschäftsleiter-Nachfolge ausgewählten Kandidaten Christian Ressi (41) vor. Er hat sich – nach seiner vielfältigen Tätigkeit im Kredit- und Rechtsbereich der Raiffeisenlandesbank OÖ. und zuletzt als freiberuflicher Rechtsanwalt in Linz – um die Geschäftsleiter-Nachfolge in der Raiffeisenbank Region Freistadt beworben.Geschäftsleiter Direktor Walter Mayr konnte in seinem Geschäftsbericht für das Jahr 2016 eine erfreuliche Bilanz vorlegen. "Mit einem starken Bilanzsummenwachstum um sechs auf über 440 Millionen Euro, einem Eigenkapital von 57 Millionen Euro und einem erfreulichem EGT ist die Raiffeisenbank Region Freistadt im letzten Jahr für die Kunden wieder stabiler, sicherer und leistungsfähiger geworden," freute sich der Geschäftsleiter über die positive Entwicklung. Mit dem derzeit laufenden Umbau der Hauptanstalt in Freistadt zu einem regionalen Kompetenzzentrum soll eine noch bessere Kundenbetreuung für die Zukunft sichergestellt werden.In den Aufsichtsrat wurden 22 Delegierte gewählt. Der bisherige Obmann Hahn aus Lasberg wurde einstimmig zum künftigen Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt, ihm zur Seite stehen seine beiden Stellvertreterinnen Anna Gstöttenbauer aus Neumarkt und Gertraud Gossenreiter aus Freistadt. Der hauptberufliche Vorstand besteht aus den bisherigen Geschäftsleitern Walter Mayr und Johann Fleischanderl.