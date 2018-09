Kreisel legt zwei Gänge zu

10.09.2018, 09:56 Uhr

Der österreichische Batterie-Pionier bringt ein revolutionäres, automatisiertes 2-GangGetriebe für Elektrofahrzeuge auf den Markt.

RAINBACH. Das Hi-Tech Unternehmen Kreisel lässt mit einer weiteren Weltneuheit aufhorchen: einem serienreifen, automatisierten 2-Gang-Getriebe für Elektromobilitäts-Anwendungen. Und zwar in Kombination mit einer eigens in Kooperation mit Sala Drive GmbH entwickelten, ganzheitlichen Antriebsstrang-Architektur. Beides ist auf hohe Leistungs- und Drehmoment-Bereiche ausgelegt. „Wir haben uns das hohe Ziel gesetzt, einen ultraleichten, elektrischen Supersportwagen auf Basis eines historischen Sportwagens als idealen Anwendungsfall für unser Getriebe zu bauen“, so Markus Kreisel, Geschäftsführer von Kreisel Electric. Die Herausforderung dabei: Keine auch nur annähernd entsprechenden Standard-Komponenten sind weit und breit erhältlich. „Also haben wir die wesentlichen Komponenten auf Basis unseres eigenen Anforderungsprofils selbst entwickelt“, führt Markus Kreisel weiter aus.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Sprint von 0 bis 100 km/h gelingt in rund 2,5 Sekunden, und die Höchstgeschwindigkeit liegt jenseits der 300 km/h. Und all das bei einer nicht nur in dieser Kategorie beachtlichen Ausdauer. Denn mit einer einzigen Batterieladung knackt man spielerisch die magische Grenze von mehr als 350 Kilometern Reichweite.Abgerundet wird all das durch die Integration der weltweit führenden Batterielösung von Kreisel Electric, die eigens für den Elektro-Flitzer mit einer nominellen Kapazität von 54 kWh zur Anwendung kommt. „Durch unsere patentierten Technologien, dem einzigartigen Thermomanagement sowie dem Laserverbindungs-Verfahren der Batterie-Zellen, sind wir heute in der Lage die leichteste Batterie mit der gleichzeitig höchsten Energiedichte für die unterschiedlichsten Anwendungen, ob mobil oder stationär, anzubieten. Das resultiert wiederum in konkurrenzlos schnellen Ladezeiten, hohen Reichweiten und langer Lebensdauer unserer Batterielösungen“, komplettiert Johann Kreisel, dritter Geschäftsführer im Kreisel Electric Bunde, das Gesamtbild.