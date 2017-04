Raiffeisenbank Region Freistadt investiert in ein regionales Kompetenzzentrum

24.04.2017, 10:08 Uhr

Alle machbaren und möglichen Aufträge für dieses Projekt werden an regionale Unternehmen vergeben. Um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, erfolgt eine nach zeitgemäßen Standards ausgeführte thermische Sanierung des Gebäudes mit einer Gesamtenergieeffizienz als Niedrigstenergiegebäude. Der Zubau über dem bestehenden Parkdeck wird in ökologischer, nachhaltiger Holzbauweise mit heimischen Bauholz errichtet. Zusätzlich wird am Dach des Zubaues eine 200 m² große Photovoltaik-Anlage für Sonnenstrom installiert.

Erfolgreich auch das Jahr 2016: Mit mehr als 22.000 Kunden, einer Steigerung des Geschäftsvolumens von über vier Prozent, einer Bilanzsumme von über 440 Mio. Euro und einem Ergebnis der Geschäftstätigkeit (EGT), das über dem Durchschnitt der oberösterreichischen Raiffeisenbanken liegt, ist die Raiffeisenbank Region Freistadt auch im Vorjahr noch leistungsfähiger geworden. "Diesen Erfolg verdanken wir in erster Linie den Kunden und regionalen Mitinhabern, die der Raiffeisenbank ihr Vertrauen schenken", ist Geschäftsleiter Direktor Walter Mayr dankbar für die engagierte Arbeit seines Teams.