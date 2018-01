Startschuss für den Jungunternehmerpreis 2018 gefallen

28.01.2018, 18:11 Uhr

BEZIRK FREISTADT. „Erfolgreiche Jungunternehmer auf die Bühne“ heißt es heuer wieder beim Jungunternehmerpreis, den die Junge Wirtschaft gemeinsam mit der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) ausschreibt. „Wir wollen mit diesem Preis erfolgreiche Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer als Vorbilder für mehr Selbständigkeit und Leistung präsentieren“, erklärt Andrea Schaufler, JW-Bezirksvorsitzende von Freistadt. „Gleichzeitig würdigen wir Menschen, die mit ihren Ideen und innovativen Lösungen wichtige Impulse für unsere Wirtschaft setzen.“Vergeben wird der Preis in drei Kategorien: Raketenstarter: In dieser Kategorie zeichnet die JW Gründer und Newcomer aus, die mit ihrem Vorhaben überraschen, inspirieren und den Weg in die Zukunft weisen. Platzhirsche: In dieser Kategorie können sich Unternehmen bewerben, die am Markt etabliert sind und erste Erfolge verzeichnet haben, und zwar mit einem Produkt, einer Dienstleistung, einer Marketingmaßnahme oder einem Projekt, das sich von anderen abhebt. Regionen-Rocker: Der Preis für Jungunternehmer, die in die Zukunft ihrer Heimat investieren, weil sie regional produzieren, Arbeitsplätze schaffen und den Firmenstandort entscheidend mitgestalten. Die Preisverleihung findet am 17. Mai statt.