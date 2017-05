15.05.2017, 09:14 Uhr

Thema Umwelt betrifft fast alle Berufe

BEZIRK FREISTADT. "Es gibt bei uns so gut, wie keine Jobs, die explizit 'Umwelt' beinhalten. Bei den Arbeitslosen haben wir derzeit sieben Personen, die zuletzt im Bereich 'Umwel' gearbeitet beziehungsweises etwas in der Richtung studiert haben.

Da geht es um Ökologen, Naturwissenschaftler, Solartechniker, Umweltgutachter etc", skizziert der Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice Freistadt, Alois Rudlstorfer, die Situation. Fakt ist aber, dass sehr viele Berufe heutzutage mit Umwelt(bewusstsein) zu tun haben. "Ich denke da an den Elektriker, der Solaranlagen montiert oder sonstige Energiesparmaßnahmen in Häusern installiert. Oder der Installateur, der energiesparende und umweltfreundliche Heizungen verkauft", so Rudlstorfer. Bei fast allen Produkten wird das Umweltbewusstsein immer wichtiger. "Ich glaube, es gibt inzwischen keinen Beruf mehr, der sich nicht irgendwie mit dem Thema Umwelt auseinander setzt oder auseinander setzen muss!"

