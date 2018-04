Unternehmerfrühstück für die Region Bad Zell

24.04.2018, 10:40 Uhr

Unter dem Motto „Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden“ können Unternehmer aus Bad Zell und den Umgebungsgemeinden bei einem Unternehmer-Frühstück der WKO Freistadt einander kennen lernen und Kontakte knüpfen.„Unsere Unternehmerfrühstücke haben sich in den vergangenen Jahren gut etabliert. Wir setzen diese Veranstaltungen fort, weil es uns wichtig ist, dass einander noch mehr Unternehmer kennen lernen und so Kooperationen geknüpft werden können. Ganz wichtig ist, dass die Gewerbetreibenden ihre Visitenkarten und auch Werbefolder mitnehmen“, so Gabriele Lackner-Strauss, Obfrau der WKO Freistadt. „Unternehmer, die in der Region kooperieren, sind das beste Vorbild für Konsumenten, um regionale Einkünfte zu forcieren und regionale Kreisläufe zu stärken“, ist Dietmar Wolfsegger, Leiter der WKO Freistadt, überzeugt.Das nächste Unternehmerfrühstück organisiert die WKO Freistadt am 24. Mai um 8.30 Uhr im Gasthaus Populorum in Bad Zell.Anmeldungen und Fragen unter E-Mail freistadt@wkooe.at, T 05-90909-5200 oder online https://online.wkooe.at/WKO/2018-30454.