LASSEE. Am 17. Juli 2020 wurden den neuen Mietern von sechs Doppelhäusern die Schlüssel überreicht.

Bürgermeister Roman Bobits: „Ich wünsche den zukünftigen Bewohnern alles Gute und viel Freude im neuen Heim!“

Die von der "Gedesag" geplanten Reihenhäuser gliedern sich in sechs aneinandergereihte Doppelhäuser. Die 113 Quadratmeter großen Häuser umfassen ein geräumiges Wohnzimmer samt Kochnische, drei Schlafzimmer, Sanitärbereich samt Dusche im Erdgeschoß als auch ein Badezimmer mit Badewanne im Obergeschoß. Über die teilweise überdachte Terrasse gelangt man in den Eigengarten samt Außenabstellraum, welcher eine Verbindungstüre zum Carport für zwei Pkw-Stellplätze aufweist. Alle Einheiten sind bereits vergeben.