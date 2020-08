In Orth an der Donau befindet sich die einzige noch (bzw. wieder) existierende Schiffmühle.

Einst waren Schiffmühlen weit verbreitet. In Wien befanden sie sich an einem Donauarm (heute die Alte Donau) und gehörten dem Kaiserlichen Hof. Daher stammt auch der heutige Name des Bezirksteil der Donaustadt - Kaisermühlen. Daran erinnert auch die dort verlaufende Schiffmühlenstraße.

Diese hier gezeigte kann auch besichtigt werden.

Näheres unter:

http://www.schiffmuehle.at/