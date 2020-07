GROSS-ENZERSDORF (rm). Geplant war eine Musikvideoshow in Berlin, die wegen Corona nicht stattfinden konnte, ein Onlineevent wollte man wegen fehlender Publikumsnähe nicht durchführen. Da bot sich das Autokino in Groß-Enzersdorf an und die ersten Filmfestwochen "Frames off Set" entstanden. Ein engagiertes Team um Benjamin Keitel und Matthias Katkowski, Frames.network, organisiert ein perfektes Event mit Catering, aufregenden Filme und Talk mit Persönlichkeiten aus der Filmwelt. Begonnen wurde am Montag, dem 6. Juli, mit "Diagonale" (Grazer Filmfestival) mit Musikvideos und der Autokinopremiere von "Love Cut" in Anwesenheit von Regisseur und Darstellern. Eine Woche später gabs einen Abend mit dem Regisseur Patrick Vollrath. Am 20. 7. konnte das zahlreiche Publikum, darunter Steven Swirko, ein deutscher Filmproduzent sowie Dokumentarfilmregisseur, den ersten Spielfilm der on Demand Plattform, "Nightshift", bewundern. Am letzten Montag im Monat, dem 27.7. werden dann "Die Migrantigen" präsentiert. Gespielt wird weiterhin jeden Montag bis zum 7. September.