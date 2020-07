LOIDESTHAL (rm). Seit 20. Juli öffnete das Weingut Schödl in Loidesthal seine Kellertüre. Viktoria, Mathias und Leonhard Schödl mit ihrem engagierten Team verwöhnen die zahlreichen begeisterten Gäste mit regionalen Köstlichkeiten, passend zu den erlesenen Weinen aus biologischem Anbau. Dazu wurde ein anspruchsvolles Kulturprogramm auf die Beine gestellt. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es Musik von verschiedenen Gruppen. Am Freitag, den 31. Juli, können die Gäste bei einem Kabarettabend mit "Die Duetten", einem burgenländischen Frauenkabarett, einen humorvollen Abend erleben, am Samstag, dem 1. August, kann man eine Wiener Jazzband genießen. Geöffnet ist täglich bis zum Sonntag, den 2. August, ab 17 Uhr.

Am Akazienweg in Loidesthal wartet ein gemütlicher Abend auf einer schönen Sonnenterrasse auf

die Besucher. Reservierungen sind erbeten unter 0664/4677886.