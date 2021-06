GÄNSERNDORF. Nach Auftritten in Mistelbach, Wolkersdorf und Korneuburg wird der Zirkus AROS wieder in Gänserndorf Station machen. Von 16.-25. Juli wird es Vorstellungen geben. "Mit zwei Gratisvorstellungen wollen wir uns bei allen bedanken, die uns unterstützt haben", verspricht Zirkusdirektor Reinhard. Bei den übrigen Vorstellungen dürfen über 70-Jährige gratis mit dabei sein. Im Anschluss finden Zirkuscamps für die Jugend statt, bei denen abschließend die Teilnehmer in einer Vorführung ihre Künste beweisen dürfen. Aus logistischen Gründen muss zuerst in den anderen Bezirken gespielt werden, dafür sollte der Abschluss in Gänserndorf ein Highlight werden.