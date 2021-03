Als wir vor einem Jahr erfuhren, dass über ganz Österreich für zwei Wochen der Lockdown verhängt werde, rätselten wir, wie wir das überleben würden. Zwei Wochen! Heute befinden wir uns - mit kurzen Lichtblicken - seit einem Jahr im Ausnahmezustand, der irgendwie zur Normalität geworden ist.

Und dennoch führen uns die Pandemie und die weltweiten Einschränkungen deutlich vor Augen: Normal ist das nicht, denn Einsamkeit macht krank. Mag Social Distancing für den einen oder anderen Einsiedler das größte Glück auf Erden sein ... der Rest der Menschheit wünscht sich nichts mehr als soziale Kontakte in der realen Welt zurück. Vor einem Jahr hatte das Wort Homeoffice noch so einen Hauch von Freiheit und Selbstbestimmtheit. Heute wollen wir endlich mit unseren Kollegen in der Kaffeepause tratschen, zum Nachbarzimmer rüberrufen, wenn wir eine Frage haben, statt Mails und What'sApps hin- und herzuschicken. Von unseren Freunden gar nicht zu reden! Wir vermissen Nähe, die Atmosphäre, die nur entsteht, wenn man mit Menschen, die man mag, zusammen ist. Wir brauchen menschliche Nähe, um gesund zu leben.

Ulrike Potmesil

Redaktionsleitung Gänserndorf

