Wochenenddienst Bezirk Gänserndorf 2021/2022

Freitag, 24. Dezember

bis Sonntag, 26. Dezember:

Auersthal, Schönkirchen-Reyersdorf, Groß-Schweinbarth, Matzen, Raggendorf, Prottes, Ollersdorf:

Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin MR Dr. Kozlowsky u. Dr. Sommer-Wimmer OG, Hauptstraße 144 A, 2214 Auersthal, Tel. 02288/2701



Deutsch-Wagram, Aderklaa, Parbasdorf, Markgrafneusiedl, Glinzendorf, Obersiebenbrunn:

Dr. Heidemarie Smoliner, A. Stifter Straße 11, 2232 Deutsch-Wagram, Tel. 02247/4222

Eckartsau, Leopoldsdorf, Mannsdorf, Groß-Enzersdorf, Orth an der Donau, Raasdorf:

24.& 25.12.: Dr. Martin Rupp, Rathausplatz 3, 2285 Leopoldsdorf im Marchfeld, Tel. 02216/2134

26.12.: Dr. Eva Schultes, Obere Hauptstraße 16/1, 2305 Eckartsau, Tel. 02214/3190



Hohenau an der March, Rabensburg, Bernhardsthal:

Dr. Martin Neugebauer, Am Burghügel 46, 2275 Bernhardsthal, Tel. 02557/8330



Gänserndorf, Strasshof:

25. & 26.12.: Dr. Ute Kren, Hauptstraße 229/1, 2231 Strasshof, Tel. 02287/4444

Zistersdorf, Sulz im Weinviertel:

25. & 26.12.: Dr. Manfred Ganneshofer, Hauptstraße 32, 2225 Zistersdorf, Tel. 02532/2298

Apothekendienst:

24. bis 25.12.:

Marien-Apotheke, Dürnkrut, 02538/80320

Engel-Apotheke, Deutsch-Wagram, 02247/2218

25. und 26.12:

Marchfeldapotheke, Deutsch-Wagram, 02247/57057

Apotheke Zum schwarzen Adler, Hohenau, 02535/2216

Apotheke Zum heiligen Georg, Gaweinstal, 02574/22750

Apotheke Marchegg, 02285/8235

Samstag, 1. Jänner

bis Sonntag, 2. Jänner:

Auersthal, Schönkirchen-Reyersdorf, Groß-Schweinbarth, Matzen, Raggendorf, Prottes, Ollersdorf:

Kein Eintrag.

Deutsch-Wagram, Aderklaa, Parbasdorf, Markgrafneusiedl, Glinzendorf, Obersiebenbrunn:

Kein Eintrag.

Drösing, Dürnkrut, Ringelsdorf-Niederabsdorf, Jedenspeigen, Ebenthal, Spannberg:

Kein Eintrag.

Gaweinstal, Bad Pirawarth, Hohenruppersdorf, Kleinharras:

Kein Eintrag.

Eckartsau, Leopoldsdorf, Mannsdorf, Groß-Enzersdorf, Orth an der Donau, Raasdorf:

31.12.: Dr. Sabina Palasser-Vögl, Am Markt 26, 2304 Orth an der Donau, Tel. 02212/21508

1. bis 2.1.: Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Eder u. Dr. Spannbauer OG, Freisingergasse 7, 2301 Groß-Enzersdorf, Tel. 02249/4117

Neusiedl an der Zaya, Palterndorf-Dobermannsdorf, Hauskirchen, Altlichtenwarth, Großkrut, Hausbrunn:

Kein Eintrag.

Engelhartstetten, Untersiebenbrunn, Angern, Marchegg, Lassee, Weikendorf, Haringsee, Weiden an der March:

Kein Eintrag.

Hohenau an der March, Rabensburg, Bernhardsthal:

Kein Eintrag.

Gänserndorf, Strasshof:

31.12.: Dr. Herbert Morgenbesser, Bahnstraße 33, 2230 Gänserndorf, Tel. 02282/3100

Zistersdorf, Sulz im Weinviertel:

31.12.: Dr. Michael Süssenbacher, Nr. 173, 2224 Obersulz, Tel. 0650/9251616

Apothekendienst:

31.12. bis 1.1.:

Apotheke Zur heiligen Dreifaltigkeit, 2225 Zistersdorf, Tel. 02532/2235

Apotheke Strasshof, 2231 Strasshof, Tel. 02287/4141

1. bis 2.1.:

Bezirks-Apotheke Gänserndorf, 2230 Gänserndorf, Tel. 02282/2424

2. bis 3.1.:

Bezirks-Apotheke Gänserndorf, 2230 Gänserndorf, Tel. 02282/2424

Hinweise zum Ärztenotdienst

Seit 1.7.2019 umfasst der kassenärztliche Wochenend- und Feiertagsdienst ausschließlich die Zeit zwischen 8 Uhr und 14 Uhr. Ordinationsbetrieb ist von 9 bis 11 Uhr.

Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte telefonisch an die Gesundheitshotline 1450,

in lebensbedrohenden Situationen an die Rettung 144 und in der Nacht von 19 bis 7 Uhr an den NÖ Ärztedienst 141.

Apothekenbereitschaft:

Wenn Sie in der Nacht, an Wochenenden oder zu den Feiertagen eine dienstbereite Apotheke suchen, erhalten Sie Auskunft beim Apothekennotruf unter Tel. 1455



