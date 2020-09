GROSS-ENZERSDORF (rm). Im alten ARDO-Gebäude in Groß-Enzersdorf organisierte die Stadtgemeinde mit Kulturstadtrat Martin Sommerlechner mit Unterstützung des Landes eine Ausstellung unter dem Motto "BEWEGT". Den Besucher erwartet Vielfältiges zum Thema Bewegen: Einst, Jertzt, Zukünftiges, zu Wasser, zu Land, zu Luft sowie Bevölkerung, Seuchen und Gemüse auf Kartons, die an die Stadtmauer erinnern. Anerkannte Experten arbeiteten oft ein Jahr lang an der Ausstellung: Medienwissenschaftler Georg Vogel, die Historiker Ulla Kremsmayer, Herbert Kovacic und Günther Steiner, die Anthropologin Pamela Klener-Pail, Kuratorin Edith Touré und Martin Sommerlechner. Das Konzept war bereits früher für die Landesausstellung gedacht. Im Beisein von Elisabeth Schiller (Kulturvernetzung) und Ulrike Vitovec vom Museumsmanagement eröffnte Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec die Ausstellung, Die Experten stellten in kurzen Vorträgen ihre Beiträge vor. Zu besichtigen it die Ausstellung bis 11. Oktober, Freitag 14-20 Uhr, Sonntag12-18 Uhr, sonntags ab 17 Uhr gibt es jeweils einen Vortrag zum Thema Mobilität.