Es ist ein bewegtes Leben, auf das Greta Lech zurückblicken kann. Entbehrungs-, aber nicht minder erfolgreich.

GROSS-ENZERSDORF. "Zum 40. Jahrestag war sie wieder da, die Erinnerung an den Bürgerkrieg in Polen im Dezember 1981. Dieser Moment veränderte mein Leben", erzählt Greta.

"Um meinem Kind ein gutes Leben zu ermöglichen, habe ich die Flucht nach Österreich angetreten. Auf einer Obstplantage, wo ich als Erntehelferin tätig war, lernte ich auch meinen späteren Ehemann kennen. Aufgrund des verhängten Kriegsrechtes in Polen jedoch, ist der Kontakt zu meiner Familie komplett abgerissen. Briefe wurden nicht mehr zugestellt und die Telefonleitungen waren tot. Also fuhr ich zurück nach Krakau, wo mir im Zug an der Grenze der Reisepass gestohlen wurde. Ohne Pass angetroffen zu werden kam in Kriegszeiten einem Verbrechen gleich, dementsprechend wurde ich auch behandelt. Einige Wochen später musste ich bei er Miliz vorsprechen, sie hatten meinen Pass gefunden und "natürlich" annulliert. Ich hatte keine Chance mehr auf Ausreise. Panzerfahrzeuge dominierten das Straßenbild von Krakau, Propagandafernsehen, Ausgangssperren und Lebensmittelmarken waren an der Tagesordnung. Die einzige Möglichkeit hier weg zu kommen war die Heirat mit meinem in Österreich verbliebenen Partner. Mit Hilfe eines Anwaltes schlossen wir eine Handschuhehe. Ein aus der polnischen Monarchie herüber gerettetes Gesetz, das es uns ermöglichte, mit Vertretern diese Verbindung einzugehen. Ab der Eheschließung dauerte es dann noch einmal eineinhalb Jahre, bis ich ausreisen durfte. Die Behördenwege beider Staaten dauerte so lange…", erinnert sich Greta Lech.

Leichtigkeit des Seins



Wieder in Österreich, heuerte Greta Lech über eine Leasingfirma in einem Planungsbüro für Kalorische- und Wasserkraftwerke an. Ihre Ausbildung an der HTL in Krakau und ihre Russischkenntnisse ließen sie als technische Übersetzerin tätig sein. Lech nahm in Wien wieder ihr Wirtschaftsstudium auf, ließ sich nach ihrem Uniabschluss am WiFi zur Controllerin ausbilden und nahm eine Stellung im Finanzbereich an.

"Es war mir endlich möglich, meine Tochter zu mir zu holen", erinnert sich Greta, "eine komplizierte Zeit für das mittlerweile vierjährige, nur polnisch sprechende Kind. Aber ich war streng, daheim wurde nur deutsch gesprochen, was vom Kindergarten tatkräftig unterstützt wurde. Nach nur zwei Monaten konnte mein Mädchen deutsch", zeigt sich Greta Lech stolz darüber, wie schnell die Kleine gelernt hatte.

Das Leben der Greta Lech war aufregend, was ihr zwar einiges an Substanz gekostet, aber dafür unendlich viel an Kreativität eingebracht hat. Spät aber doch hat sie 2002 mit dem Amateurtanzsport begonnen. Später war sie mit ihrem Trainer und Tanzpartner, dem Dancing Stars Gewinner 2021 Danilo Campisi, sehr erfolgreich auf Profi-Amateur-Turnieren unterwegs. "Tanz ist mehr als nur Bewegung, er gibt mir die Möglichkeit die Leichtigkeit des Seins nicht zu verlieren, aus mir raus zu gehen und ganz nebenbei bleibe ich fit", lacht Greta.

Aktuell belegt die in Groß-Enzersdorf lebende Polin den 10. Platz in der Weltrangliste der Amateurtanzsportler in der Kategorie Latein.

Malexperimente



Die Spuren des Krieges sind kaum noch sichtbar. Krakau ist heute lebendiger Standort einer bedeutenden Kultur- und Kunstszene. Darum wundert es wenig, dass eine weitere Station in Gretas Leben die Malerei ausmacht. Ihr Stil entwickelte sich in den letzten 35 Jahren, abhängig davon, wie ihr Leben verlaufen ist. Ihre Stärken liegen darin, ihre mit Erinnerungen verwobenen Gedanken, gegenwartsbezogen und modern auf der Leinwand auszudrücken. Auch wenn sie behauptet, oft selbst nicht zu wissen, was sie mit ihrer Malerei sagen möchte. Diese kleine Unsicherheit ihrerseits macht ihre Malerei so lebendig.

Aber das war der Künstlerin nicht genug, sie wollte die Malerei mit all ihren Techniken auf den Grund gehen, klassisch, nach Lehrbuch quasi. Und so belegte sie, nur um den malenden Tatsachen zu genügen, einen Lehrgang an der Kunst-Volkshochschule, den sie mit dem nächsten Semester abschließen wird.