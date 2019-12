GROSS-SCHWEINBARTH (rm). "A Tribute to Elvis" und "Songs, die ich liebe", so der Originalton von Dennis Jale, der mit seiner heißen "Jam Gang" den Saal im Meierhof in Groß-Schweinbarth zum Kochen brachte. Da stand auch der junge Perchtoldsdorfer Daniel Götz nicht nach, der mit seinem Auftritt ebenfalls restlos begeisterte. Bürgermeisterin Marianne List bedankte sich bei den Organisatorinnen, allen voran Gertrude Bürbaum und Wilma Walzl und brachte eine Vorschau auf das Kulturprogramm 2020, das wieder mit einigen Highlights aufwarten kann. Im ausverkauften Saal ließ sich auch Bürgermeister Kurt Jantschitsch von den heißen Rhythmen mitreißen.