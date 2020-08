GÄNSERNDORF (rm). "Mit unseren Veranstaltungen beleben wir die Kulturszene in Gänserndorf in der Coronazeit", berichten Stephanie und Gerhard Fürhacker vom Pizzeria-Restaurant SEVEN. Nach der "Garten-Kombo" und Bine Hagn brachten "Donna Camilla" mit Austropop und Balladen Stimmung unter die Gäste. "Unsere Events werden gut angenommen", freuen sich die Veranstalter, die weitere Highlights planen, wie z.B. ein Grillabend "All You Can Eat" am 12. September. Näheres auf www.seven-gf.at.