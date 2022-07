Den Heurigenbesuch, traditionelles Sommerprogramm der NÖ Senioren traten heuer einige Sportliche mit dem Rad an. Im Schatten des großen Nussbaumes bei Familie Wagner in Prottes verbrachten die Seniorinnen und Senioren gemütliche Stunden. Als besonderer Gast konnte Marie Herschan aus Irland begrüßt werden, die erst vor kurzem den 90igsten Geburtstag feierte.

„Trotz der Hitze sind so viele Mitglieder gekommen, es freut mich, dass unser Programm so gut angenommen wird“, so Obfrau Helga Ebner.