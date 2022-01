STRASSHOF. Zum kostenlosen Schnuppertraining lud der Boogie Club „Boogie-Woogie-Choo-Choo-Train“ in Kooperation mit dem TSC Marchfeld Titan ins KUMST in Strasshof. „Wir haben im September 21 mit zwei Workshops begonnen“, berichtet Initiator Robert Frötschl aus Weikendorf, der tatkräftig von Gattin Lucie unterstützt wird. Die Moderation übernimmt nach Möglichkeit Chris Holczyk vom TSC Marchfeld Titan. Trainer Leo Kaiblinger lobt das Engagement des Ehepaares Frötschl. „Es würde mich freuen, wenn noch mehr Tänzer, besonders Herren, teilnähmen, da wir einen großen Damenüberschuss haben“, wünscht er sich. Es gibt ein Basic-Training mit Grundschritt und einfachen Figuren, nach etwa 45 Minuten folgt eine kurze Pause. Die zweite Einheit ist für Fortgeschrittene, dann wird frei getanzt. „Bei uns steht der Spaß im Vordergrund, es gibt kein Konkurrenzdenken“, appelliert Frötschl speziell an die Männer. Begeistert zeigt sich Christa Scharinger aus Groß-Enzersdorf. „Ich trainiere mit Christoph Standard, so kam ich in den Boogie-Club, wo ich besonders die Gemütlichkeit, aber auch die Gemeinschaft schätze“, erklärt sie.

Über weitere Tanzinteressierte würde sich der Boogie-Club sehr freuen, das erste Training ist kostenlos, dann fallen Kosten von 35 Euro pro Person und Monat an. Beginn ist jeden Mittwoch um 19 Uhr.

Anmeldungen und Rückfragen bei Robert Fröschl unter 0664/3070694 oder svf@aon.at.