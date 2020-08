BEZIKRK GÄNSERNDORF. 61 Strafmandate in innerhalb von neun Stunden - davon zwei Drogenlenker, 17 Raser und ein Autofahrer, der ohne Führerschein am Steuer saß. Das ist die Bilanz einer groß angelegten Verkehrsüberwachung der Landespolizei vergangene Woche im Bezirk Gänserndorf.

Das Ziel der Polizei, die mit Zivilstreife und Motorrad unterwegs war, ist, mit groß angelegten Kontrollen, die Zahl der Verkehrsunfälle im Bezirk zu senken.

Die exakte Statistik: 17 Geschwindigkeitsübertretungen, zwei wegen Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes, sieben wegen Telefonierens am Steuer, 17 wegen Missachtung der Gurtenpflicht und 18 wegen sonstiger Verkehrsübertretungen.

Weiters erfolgten 31 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf, davon zwei wegen Lenkens mit Suchtgiftbeeinträchtigung, vier wegen überhöhter Geschwindigkeit, eine wegen Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes, fünf wegen Missachtung der Gurtenpflicht, eine wegen mangelhafter Kindersicherung, eine wegen Lenkens ohne Lenkberechtigung sowie 17 wegen sonstiger Verkehrsübertretungen. Ein Fahrzeuglenker wurde bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen wegen unbefugtem Gebrauch von Fahrzeugen angezeigt. Bei der Kontrolle eines Motorradlenkers wurde festgestellt, dass dieser ohne Kennzeichen und Versicherungsschutz unterwegs war.

Bei der Kontrolle eines Traktors wurden gleich acht Übertretungen festgestellt. Außerdem wurden 30 Alkovortests durchgeführt und zwei Personen zur klinischen Untersuchung vorgeführt.