MARCHFELD. 50 Motivierte werden es letztendlich sein. 50 Betriebe, die in die Entdeckerkarte der Landesausstellung 2022 aufgenommen und offiziell beworben werden. Die Landesausstellung im Marchfeld ist in Vorbereitung und Mathias Walds Aufgabe ist umfrangreich. In seiner Funktion als Tourismusentwickler der Weinviertel Tourismus GmbH (WTG) klappert er sämtliche potentionelle Regionalpartner in den 23 Gemeinden ab - Wirte, Unterkunftgeber, Direktvermarkter, Regionalläden - und stellt das Konzept der Landesschau "Wunderwelt Natur" vor.

"Für manche Betriebe passt das Konzept nicht zur Zielgruppe und manche haben einfach kein Interesse an Tourismus aber wir haben jetzt gut 50 Projektpartner und das ist genau richtig, denn in erster Linie muss die Qualität stimmen", sagt Wald.

Wie man mit Gästen umgeht

Priorität der NÖ Landesausstellung hat nicht nur die Einzelausstellung in Marchegg und die Sanierung des Schlosses sondern sie will als Entwicklungsmotor für eine ganze Region dienen. Daher ist es wichtig, Partner zu finden. Hannes Weitschacher, Geschäftsführer der WTG erklärt: "Diese Betriebe müssen Basiskriterien erfüllen: Qualität, Regionalität, Nachhaltigkeit." Den teilnehmenden Betrieben wird Beratung zu Verfügung gestellt und in mehreren sogenannten "Marchfeldrunden" sollen die 50 eine touristische Basisfortbildung erhalten und sich vernetzen. "Schließlich sollen sich die Gäste an allen Orten, die sie über die Entdeckerkarte besuchen, willkommen und gut informiert fühlen.

Die touristische Schulung umfasst die Themen "Gemüsevielfalt Marchfeld", Gewürz-und Kräuterlandschaft", "Schloss- und Landesgeschichten" und "Marchfeldgeschichten - bloggen, mailen, twittern". Ebenso gibt es Informationen zum Nachbarland Slowakei und der Region Zahorie.

Ab Sommer 2021 überprüfen Mystery-Guest-Tester die interessierten Betriebe und anhand der zutreffenden Kriterien wird über die Aufnahme in das Regionspartnerprogramm entschieden.