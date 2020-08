HOHENAU (up). Was mit einer defekten Heizung begann, wird 2022 in einem modernisierten Gebäude für Volksschule, Sonderschule, Mittelschule, Hort und Musikschule enden. Das Hohenauer Volksschulgebäude, in dem seit 1855 Generationen von Kindern ihre ersten Schreibversuche gestartet hatten, wird geschlossen, in Zukunft werden alle Hohenauer Schüler im Gebäude der Mittelschule unterrichtet.

"In diesem Haus wurden mal 450 Kinder unterrichtet, heute haben wir 108 Mittelschüler", sagt Bürgermeister Wolfgang Gaida. 100 Volksschüler und zehn Sonderschüler werden ab dem Schuljahr 2022/23 dazukommen.

Damit dies möglich ist, wird die Mittelschule umgebaut und modernisiert. "Vieles entspricht ohnehin nicht mehr modernen Standards, das Haus ist nicht barrierefrei, der Physiksaal und die Küche sind 50 Jahre alt und in Sachen Energiebilanz sind die beiden Häuser eine Katastrophe", meint Gaida.

Beheizter Schulgarten

Womit das Thema Heizung wieder am Tapet ist. Volksschule und Mittelschule werden - getrennt - mit Öl beheizt, der Kindergarten wurde von der Volksschule aus mitbeheizt. "Das System war mehr als vorsintflutlich. Ein nicht isoliertes Heizungsrohr führte quer durch den Schulgarten von der Schule zum Kindergarten", schildert Gaida. Als die Kindergartenheizung im Herbst 2019 ausfiel, musste die Gemeinde schnell handeln. Man investierte in eine Gastherme im Kindergarten und begann zudem mit der Planung für eine nachhaltige Lösung in den beiden Schulen.

Gemeinsam mit Energieberatern entschied man sich für eine Pelletsheizung in der Mittelschule, die sich, so betont der Bürgermeister, in "sechs Jahren amortisiert hat".

Hohenau gehört zu den Abwanderungsgemeinden mit leicht sinkenden Bevölkerungszahlen, doch Gaida setzt auf Sicherheit: "Die mögliche Erweiterung um einige Klassen wird mitgeplant."

