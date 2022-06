GROISSENBRUNN. Sekundenschlaf war die Ursache für den schweren Unfall in Groissenbrunn. Ein 24-Jähriger hatte am 21. Juni 2022, gegen 12.35 Uhr, einen Pkw auf der L 5 in Groißenbrunn gelenkt, ein 44-Jähriger saß auf dem Beifahrersitz und ein 29-Jähriger auf der Rückbank. Kurz vor der Kreuzung L 5 mit der B 49 war der Lenker laut eigenen Angaben eingeschlafen und hatte die Kreuzung überfahren. Der Pkw kollidierte ungebremst mit einer Einfriedungsmauer. Der 29-Jährige wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das AKH nach Wien geflogen. Der 44-jährige Mitfahrer wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum Hainburg gebracht. Der 24-jährige Lenker wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt.