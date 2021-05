SCHÖNKIRCHEN-REYERSDORF. Die Voraussetzungen sind suboptimal doch das Positive daran: Es kann für Wasserratten nur mehr besser werden. Vom üblichen Saisonstart im Mai war das Freibad Schönkirchen heuer weit entfernt - Pandemie- und Wetter-bedingt ist man heuer später dran.

Immerhin: Gestern, Freitag, ist es so weit, das Becken ist eingelassen, die technische Wartung abgeschlossen, die Wiese gemäht, die Gastro bereit. Das Bad hat geöffnet.

Bürgermeister Alexander Gary informiert über die aktuellen Bestimmungen. "Beim Eingangsbereich gilt 3 G - also getestet, geimpft oder genesen, eine Registrierung ist nicht notwendig." Im Freien müssen zwischen Haushaltsfremden Personen zwei Meter Abstand eingehalten werden, das gilt auch fürs Becken. "Ich sehe derzeit keine Gefahr der Überfüllung", sagt Gary trocken. Doch auch bei perfektem Badewetter sieht der Bürgermeister dem Ansturm der Badegäste gelassen entgegen. 1.000 Gäste sind derzeit erlaubt, bei Normalbetrieb wär für 1.500 Platz.

Auch die Gastronomie hat geöffnet, allerdings ist der Außenbereich auf zehn Personen begrenzt und es herrscht Registrierungspflicht für jene, die sich an die Tische setzen. "Wir werden voraussichtlich nur Verpflegung mit Abholung an der Theke anbieten und sehen, wie es mit den Lockerungsschritten der Regierung weitergeht", sagt Gary.

In den Innenräumen (Kabinen- und Sanitärbereich) gilt Maskenpflicht. "Ausgenommen die Duschen", grinst Gary.

Die Zukunft des Schönkirchner Freibads ist noch ungewiss. Das Bad ist technisch veraltet, mittelfristig muss die Gemeinde investieren und modernisieren. "Das werden wir nicht heuer, aber in den nächsten Jahren entscheiden müssen, eventuell werden wir in Zukunft die Dimensionen des Bades reduzieren", sagt Gary vorsichtig.