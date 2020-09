DÜRNKRUT/BAMAKO. Er kam nach Mali, um sechs Monate an einem Staudammprojekt zu arbeiten, gründete in Afrika mehrere Firmen, half bei Geiselbefreiungen und war 16 Jahre lang Honorarkonsul. Aus drei Monaten wurden 40 Jahre. Nun ist der Dürnkruter Peter Klein wieder zurück in seiner Heimat - mit dem Plan bald wieder nach Mali zurückzukehren. Denn in Bamako fühlt er sich zu Hause.

"Bamako-Peter" wird er genannt, "wenn du am Flughafen in ein Taxi steigst und seinen Namen nennst, weiß jeder Taxler, wo er hin muss", erzählt Walter Vymyslicky, einer von Kleins besten Freunden, der Mali etliche Male bereist hat. Immerhin hat die Hauptstadt von Mali drei Millionen Einwohner, "davon zu Friedenszeiten etwa 1.500 Weiße", informiert Klein.

Militärputsch

Von Frieden ist derzeit keine Rede, Präsident Ibrahim Boubacar Keita ist vor drei Wochen nach einem Militärputsch zurückgetreten, ist jetzt im Senegal im Exil. Nun ist die Militärjunta an der Macht, wann Wahlen stattfinden werden, ist offen. "Das Schlimmste für das Land wäre, wenn die radikalen Islamisten die Macht übernehmen, dann brauche ich mich in Bamako nicht mehr blicken lassen, sonst bin ich tot", findet Klein drastische Worte.

Er habe, wie er es formuliert, "einigen Leuten in die Suppe gespuckt."

Denn der Dürnkruter hatte im Laufe der Jahre gute Kontakte zur Regierung und zum Militär aufgebaut. Bei dem geplanten sechsmonatigen Aufenthalt war es nicht geblieben, im Zuge des Dammbaus hatte Klein Holz gerodet, dann eröffnete er ein Sägewerk, später weitere Firmen, bei einem Flughafenbau war er Projektleiter. "Mein wahres Talent ist Troubleshooting", grinst der Abenteurer und genau das tat er jahrzehntelang, war in etliche Geiselbefreiungen involviert und schreckte vor persönlichem Einsatz nicht zurück. "Einmal habe ich 16 Linzer Journalisten auf eigene Faust befreit, das Militär hatte mir zum Schutz einen Konvoi zur Verfügung gestellt."

Rote Zone

Zu Beginn der 80er-Jahre sei Mali ein friedliches Land gewesen, erinnert sich der heute 72-Jährige, in den späten 80ern begannen die Geiselnahmen. Heute ist der Norden Malis von Islamisten besetzt. Rote Zone. Reisen ist derzeit unmöglich.

Peter Klein musste vor einigen Tagen das Land verlassen, vom Lebensstandard der 80er ist wenig übrig, heute ist Mali politisch instabil, der Alltag für Europäer gefährlich, aber der Bamako-Peter bleibt optimistisch: "Ich kehre so bald wie möglich wieder zurück."