Manuel Bös: Nach der Polytechnischen Schule zum gefragten Koch

„Ich habe mich für die Polytechnische Schule (PTS) in Mistelbach entschieden, weil ich nach der Pflichtschule gleich den Berufsweg einschlagen wollte“, erklärt Manuel Bös, während er mit routinierten Handgriffen verschiedene Komponenten zu einer köstlichen Komposition auf den Teller zaubert. Berufsspezifisches Wissen und die Praxiswochen in der PTS haben den jungen Weinviertler bei der Berufsfindung unterstützt. Nach seiner mit Auszeichnung abgeschlossenen Kochlehre in der Gastwirtschaft Neunläuf sammelte er berufliche Erfahrungen im Relais & Chatêaux Taubenkobel im burgenländischen Schützen am Gebirge, ehe er wieder in seine alte Wirkungsstätte nach Hobersdorf zurückkehrte. „Am meisten taugen mir das Anrichten und das Kreieren neuer Kombinationen“, erzählt der Chef de Partie, der in der Gastwirtschaft Neunläuf für die Zubereitung der Vor- und Nachspeisen zuständig ist. Den Besuch einer Polytechnischen Schule rät der gefragte Koch jedem, der einen Beruf erlernen will und sich über die Richtung noch nicht ganz sicher ist. „Bei den zahlreichen Praxiswochen kann man schon berufliche Vorkenntnisse erlangen. Das hilft einem später sehr.“ Mehr Informationen finden Sie unter wko.at/noe/pts.

Schnittstelle zwischen Schule und Beruf

44 Prozent der NÖ-Lehrlinge kommen aus den Polytechnischen Schulen (PTS). An der Schnittstelle zwischen Schule und Berufsausbildung wird die notwendige Auswahlkompetenz vermittelt. Die PTS geben einen Überblick über die Vielfalt an Berufen und helfen, die eigenen Fähigkeiten und Talente praktisch zu erproben und zu entwickeln.

