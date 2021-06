BEZIRK GÄNSERNDORF. Die Initiative „Bewegt im Park“ lockt auch heuer wieder zur gemeinsamen Bewegung in Parks und auf öffentliche Plätze im Bezirk Gänserndorf. Das vielfältige Kurs-programm läuft in den Sommermonaten und bietet kostenlose Sporteinheiten (mit genügend Abstand) für jedes Alters- und Fitnesslevel:

„Pilates für jede Altersgruppe“ – ab 14. Juni in 2304 Orth an der Donau, Am Markt 30 (Volksschule): jeden Montag von 18:30 bis 19:30 Uhr

„Fit im Gehen“ – ab 15. Juni in 2264 Sierndorf an der March, Bahnhof (Tut Gut Schritteweg): jeden Dienstag von 18:15 bis 19:15 Uhr

„FIT FOR FUN“ – ab 19. Juni in 2231 Strasshof, Immervoll-Straße 18 (Rodelberg/Freizeitpark): jeden Samstag von 09:00 bis 10:00 Uhr

Die Kurse können jederzeit spontan und ohne Anmeldung besucht werden. Obendrauf gibt es wertvolle Tipps der erfahrenen Kursleiterinnen und Kursleiter für einen gesunden, fitten Alltag.

„Bewegt im Park“ ist eine österreichweite Initiative der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), des Dachverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger, des Sportministeriums und der Sportverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion. Alle Informationen gibt es auch unter www.bewegt-im-park.at.