GÄNSERNDORF. Einer der ältesten Vereine im Bezirk ist der Gänserndorfer Chor Capbella Canta. „Uns gibt es seit 1884“, erzählt Obmann Horst Stary, der diese Funktion 2013 übernommen hat. Sein Vorgänger, Matthias Göttfert, weiß Einiges aus der Geschichte des Vereines zu erzählen. „Zu Beginn hatte der Chor, der als reiner Männerchor auftrat, den Namen MGV Eintracht, der erste Obmann war Laurenz Graf, der erste Chormeister Laurenz Schmid“, berichtet er. 1921 bis 1924, also vor 100 Jahren, übernahm Johann Grün diese Funktion von Karl Halzl, zu dieser Zeit hatte Josef Ofenschiessl, die musikalische Leitung inne.

1949 wurde das Ensemble auf „Eintracht Gänserndorf“ umbenannt und trat erstmals als gemischter Chor auf.

100-Jahrfeier

Zur 100-Jahrfeier im Jahr 1984 lobten Landeshauptmann Siegfried Ludwig, sein Stellvertreter Leopold Grünzweig als Kulturreferent des Landes, Hofrat Georg Schneider als Präsident des Österreichischen Sängerbundes und Bezirkshauptmann Rudolf Gruber die Aktivitäten und das Engagements der Sängergruppe.

„Die Chorgröße schwankte zwischen 40 Sängern in Spitzenzeiten und 13, das war schon eine sehr schwierige Zeit“, fährt Göttfert fort, der 22 Jahre, von 1991, als Obmann die Geschicke des Chores leitete. „Das Highlight in meiner Funktionsperiode war die 120-Jahrfeier“, schwärmt er weiter. Zu dieser Zeit dirigierte Walter Schmölz den Chor. Nach 18 Jahren seiner Funktionsperiode wollte Göttfert zurücktreten, ebenso nach 21 Jahren, aber erst 2013 gelang es ihm, mit Horst Stary einen Nachfolger zu finden. 50 Jahre stellte er sich als Sänger dem Chor zur Verfügung und erhielt für sein Engagement, er hatte mit Alexander Jost auch einen neuen Chorleiter gefunden, das Verdienstzeichen der Stadtgemeinde Gänserndorf. Gleichzeitig wurde er auch zum Ehrenobmann ernannt.

Stary neuer Obmann

Horst Stary wuchs langsam in seine Rolle als neuer Obmann hinein. Leider bremste die Coronapandemie die Aktivitäten des Chores. Sein Ziel ist es, die Gruppe, die derzeit aus 12 Frauen und drei Männern besteht, am Leben zu erhalten. „Wir suchen besonders Bässe, aber auch andere Stimmen sind herzlich willkommen“, ist sein Wunsch.