Aus ist’s mit der Weingartenruhe in der verlängerten Herrenbergstraße von Auerstahl. Am höchsten Punkt der Gemeinde geht's los mit dem Winterrebschnitt.

AUERSTHAL (rc). Wenn es so richtig frostig ist, herrscht rege Betriebsamkeit am Weingut Hofer. Weingartenarbeit der ganz speziellen Art ist angesagt. Die Rebstöcke brauchen jetzt ihren Radikalschnitt für die kommende Saison. Damit setzt der Winzer Hannes Hofer den Grundstein für seine Weine, die auch im kommenden Jahr, sortentypisch in die Flaschen kommen sollen.

Nicht gerade zimperlich, werden die übers Jahr gewachsenen Triebe, von Hofer in Arbeit genommen und was über bleibt ist der Zapfen und ein kräftiger Haupttrieb, der Strecker, welcher anschließend in einem Bogen an den Draht gebunden wird.

Der Trieb hat nun genug Platz und Licht und ist der Quell für den neuen Jahrgang.

Der also wichtigste Schritt für die neue Ernte wird im Winter davor gesetzt.

Weinstock im Winter

Die Leistungsfähigkeit eines Rebstocks ist nicht zu unterschätzen. Ist er voll mit Trauben, pumpt er seine ganze Energie in die Weinbeeren. Je länger diese reifen umso mehr Kraft wird dem Weinstock abverlangt. Nach der Lese, beginnt seine Regenerationsphase, er holt Zucker und andere Nährstoffe aus den verbliebenen Weinblättern. Die Rebstöcke ruhen sich aus, warten auf den ersten Frost, der dann auch die Blätter fallen lässt. Der Rebstock lagert weiter ein und kapselt sich ab.

Das ist der Zeitpunkt, wo mit dem Winterrebschnitt begonnen werden kann.

Auf die Katz' gekommen

"Die Idee mit der Marke „Cat Wine“ kam ursprünglich vom Urgroßvater", erzählt Hannes Hofer.

In Auersthal gab es damals schon mehr "Hofers", als in ganz Österreich zusammen und er wollte sich ein bissl von den anderen Namensvettern abheben. Da er zu seinem Kater eine besonders innige Beziehung pflegte, lag es für den Urgroßvater nahe, die Katze mit den Hofer-Weinen in Verbindung zu bringen. So war er maßgeblich an der Entwicklung des Katzenlogos der Familie Hofer aus Auersthal mit beteiligt.