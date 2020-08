AUERSTHAL. In der Kleinkinderbetreuung „Kükennest“ in Auersthal werden Kinder zwischen ein und zweieinhalb Jahren betreut. „Uns ist es ein großes Anliegen, unsere ,Küken‘ zur Selbstständigkeit zu ermutigen“, erklärt Standortleiterin Carina Schilling. „Der Start in unserer Kleinkindbetreuung ist für die meisten Kinder der erste Schritt weg von der Familie. Uns ist es sehr wichtig, dass dieser Übergang behutsam und mit der Zeit, die das Kind benötigt, stattfinden kann.“ Und es sind noch Plätze frei! Familien mit Wohnsitz in Auersthal oder umliegenden Gemeinden können die Betreuungseinrichtung in Anspruch nehmen und sich bei Carina Schilling, Tel. 0676 78787 35311 melden.

Die Betreuungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 7 bis 16.30 Uhr und Freitag von 7 bis 14.30 Uhr. Auch an Fenstertagen und in den Semester- und Osterferien sowie einen Großteil der Sommerferien ist geöffnet.