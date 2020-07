ZISTERSDORF. Erneuerbare Energie ist die Zukunft Zistersdorfs. "Der Grundsatzbeschluss für Windkraft und Photovoltaik wurde gefällt, jetzt werden die Details geplant", teilt Bürgermeister Helmut Doschek mit.

Auf Dachflächen von Gemeindebetrieben werden in Zukunft PVT-Anlagen errichtet, "so kann die Kläranlage sozusagen ihre eigene Energie herstellen", meint Doschek. Aber auch Flächen außerhalb des Ortsgebietes sollen als "Sonnenenergie-Felder" genutzt werden.

Die Windräder sind mittlerweile vertraute Kulisse rund um Zistersdorf, am Steinberg werden neue Flächen erschlossen, vier Windenergiezeuger teilen sich die Projekte rund um die Großgemeinde. Das Restaurant am Steinberg, das von der Windkraft Simonsfeld AG gekauft und an einen Drösinger Wirten verpachtet wurde, wird dann mitten in den Windparks stehen. "Die Optik der Windräder ist Ansichtssache, aber warum sollen wir kein 'Restaurant unter der Windkraft' haben?", spricht sich Doschek klar pro Windenergie aus.

Apropos Restaurant: Übernachtungsmöglichkeit gibt es seit der Neuübernahme des Lokals nicht mehr am Steinberg und auch das Traditionshaus Hotel ELDU wurde verkauft. Die Geschäftslokale bleiben erhalten, die oberen Stockwerke werden zu Wohnungen und Büros umgebaut.

Stadtzentrum beleben

Leerstehende Geschäfte im Stadtzentrum sind Zistersdorfs langjähriges Problemkind. Versuche, die Geschäftsräume wieder zu bespielen, scheiterten bisher. "Wir müssen uns abseits des altbekannten Branchenmix vom Bäcker bis zum Greißler überlegen, welche Betriebe sich bei uns erfolgreich ansiedeln können", erklärt der Bürgermeister.

Bis Anfang 2021 soll ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet, ein Leitfaden für Neugründungen erstellt werden. Für Erweiterung liegen immerhin 25.000 Euro Fördergeld im Budgettopf.

Die Stadt soll aber gezielt gestaltet werden, erläutert Doschek: "Wir erstellen ein Raumplanungskonzept das festlegt, wie sich die Stadt entwickelt. Wo definieren wir Wohn-, Erholungs- und Wirtschaftsgebiet."

Die Schienen bleiben

Die Stadtgemeinde hat den Bahnhof und den Bahnstrang gekauft in Kooperation mit dem Lagerhaus wird ein Konzept erstellt, neues Betriebsgebiet soll hier entstehen. Und Doschek besteht darauf: "Die Gleisanlagen sollen erhalten bleiben, die Möglichkeit für eine Reaktivierung will ich mir offen lassen."