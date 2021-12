GÄNSERNDORF. Über die Zeit in der Feuerwehr vor 100 Jahren und aus seinem Leben als Feuerwehrmann erzählt EOBR (Ehrenoberbrandrat) Heinz Schwabl, ein Urgestein aus Gänserndorf. „Vor 100 Jahren gab es nur wenig Ausrüstung – mit Eimerketten, in denen auch Frauen mitwirkten, wurden Hydrophore-Handpumpen mit Wasser gefüllt, damit man effektiv Brände bekämpfen konnte“, führt er aus. Die Schiebeleitern seien aus Holz gewesen und es gab Hanfschläuche. „Die waren erst voll einsatzfähig, wenn sie durch und durch mit Wasser getränkt waren“, schmunzelt Schwabl. Nach Ende des zweiten Weltkriegs musste sämtliches Equipment neu angeschafft werden. Finanziert wurde das durch Haussammlungen, Spenden, Tombola und Aktionen durch das Land NÖ.

Feuerwehrmann seit 1960

Seit 1960 ist Heinz Schwabl bei der Feuerwehr Gänserndorf. Damals entschied die Versammlung über die Aufnahme eines neuen Mitglieds. „Das gab es bei manchen Wehren bis in die 80er-Jahre“, stellt Andreas Dengler, Kommandant der Gänserndorfer Florianis, fest. Früher waren viele Einheimische, vor allem Bauern und Gewerbetreibende bei Einsätzen vor Ort. „Heute, wo viele pendeln, kommt uns der Einsatz von Schichtarbeitern zugute“, ist Dengler überzeugt. „Damals gab es viele Flurbrände durch Dampfloks“, berichtet Schwabl weiter. Heute gibt es neben Brand- und Unfalleinsätzen noch viele andere, wie z.B. Sauergas mit Atemschutz, Wasserdienst und vieles mehr. Er machte sich gemeinsam mit Sepp Kast sehr um das Ausbildungswesen verdient. Im Jahr 1986 übernahm Schwabl in der Nachfolge von Franz Csucker die Funktion des Kommandanten in Gänserndorf. Schließlich wurde er zum Bezirks- und sogar Viertelskommandanten gewählt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen.

Tolle Kameradschaft

Eine Feuerwehrfrau mit Leib und Seele ist seit 19 Jahren Anita Helm. Sie hatte schon immer Kontakte mit Mitgliedern, die sie in intensiven Gesprächen überzeugten, ebenfalls mitzumachen. „Ich habe vieles erlebt, Schönes, Tierrettung, Menschen in brenzligen Situationen, aber auch Schlimmes, wenn wir nicht mehr helfen konnten“, meint sie rückblickend. Sie lobt die extreme Kameradschaft, gewann viele Freunde und ist auch privat oft mit ihnen verbunden. Die Ausrüstung wird ständig adaptiert und modernisiert. "Es stimmt nachdenklich, dass viel mehr kommerzialisiert wird“, sinniert Dengler. Die zahlreichen Kontrollen und sich ändernden Ö-Normen bedingen einen ständigen Wechsel der Ausrüstung. Eigenreparaturen und viele Dienstleistungen seien nun nicht mehr möglich, weil man sonst in Konkurrenz mit Gewerbebetrieben wäre. Abschließend konstatiert Dengler: „Wenn sich auch in 100 Jahren die Rahmenbedingungen geändert haben, die Gemeinschaft und Kameradschaft sind gleich geblieben.“