WEINVIERTEL. Was wäre ein Sommer ohne "Must-Haves"? Auf der Webseite des LEBENS.werten Weinviertel kann man jetzt die Weinviertel-Brille ausschneiden und zusammenkleben, ein Foto schießen und eine FUJIFILM-Sofortbildkamera gewinnen.

Alternativ gibt’s auch noch andere witzige Weinviertel-Accessoires auf der Webseite zum Downloaden. Mit Weinviertel-Krawatte, Weinviertel-Krönchen oder Weinviertel-Aktenkoffer in Pose werfen und ein lustiges Sommerfoto mit dem Handy knipsen. Das Bildmaterial senden Sie an leader@weinviertelost.at.