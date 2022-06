WEINVIERTEL. Es fällt definitiv in die Kategorie "seltsame Flugobjekte" und er gehört wohl zur Spezies "tollkühne Männer mit verrückten Hobbys". Hans Janousek und sein Motorgleitschirm.

Mit einer Art Riesenventilator auf den Rücken geschnallt, bereist der Strasshofer Hans Janousek die Weinviertel Lüfte und drehte nebenbei einen Film: "Erdmeer".

"Seit über 20 Jahren betreibe ich die Fliegerei und sehe aus der Vogelperspektive, wie sich das Weinviertel wandelt", erzählt Janousek. Der Film entstand in den Jahren 2000 bis 2011 - also im Zeitalter vor den Drohnen.

"Das war eine Pionierzeit", grinst der Strasshofer, der übrigens im Brotberuf eine Filmfirma leitet. "Wienfilm" produziert für private Kunden ebenso wie für Firmen oder internationale und nationale Sender wie den ORF und Servus TV. In den Nullerjahren mit Videokamera in der Hand und Motor am Rücken aus 1000 Meter Höhe zu filmen, war dennoch eine ganz besondere Nummer. Auch für Profis. "Ich musste im Flug die Steuerleine auslassen, mit beiden Händen die Videokamera halten und ruhig bleiben", lacht Janousek. Später hatte er zusätzlich eine kleine Kamera am Motor-Käfig montiert oder auch mit Fußkamera gefilmt.

Die Motorgleitschirm-Fliegerei ist nach wie vor eine spektakuläre Angelegenheit. Zuerst wird der Motor gestartet, dann wie ein Rucksack auf den Rücken geschnallt und dann heißt es laufen, laufen, laufen - bis der Pilot abhebt. Die Flughöhe kann man steuern. Janousek: "Ich fliege manches Mal auf 2.000 Metern Höhe, dann wieder streife ich mit den Füßen Grashalme."

Nach den ersten Anfangsschwierigkeiten überflog der Filmemacher einen Großteil des Weinviertels. Nachflüge vermeidet er, Motorgleitschirmflieger sind auf Sicht unterwegs. "Einmal bin ich unfreiwillig und unsanft in der Nacht am Steinberg gelandet und zu Fuß durch den Wald bis zum nächsten Telefon marschiert", erinnert sich Janousek. Es war nicht einfach, die Taxilenkerin zu überzeugen, den zerkratzen, mit zerfetzer Hose bekleideten Fahrgast in den Wald an die Absturzstelle zu bringen.

Die Paramotor-Piloten-Community ist im Weinviertel - wie eigentlich weltweit - überschaubar. "Weinviertler Hügelhopser" nennen sie sich. Für sie hat der kreative Filmemacher auch ein Lied komponiert. Der "Paramotorsong". Detail am Rande: Einen Song aus dem Film hat der New Yorker Musiker "Moby" beigesteuert, ein Urenkel von Herman Melville, Autor des Buches "Moby Dick".

Die Idee zum Weinviertel-Film "Erdmeer" keimte zur Jahrtausendwende. Janousek war von Wien nach Strasshof gezogen und viel in seiner neuen Heimat unterwegs, vor allem die Trassen der Nebenbahnen faszinierten ihn, er folgte ihnen erst mit einer Draisine, später aus der Luft. Von südöstlichen Zwerndorf über Burg Kreuzenstein bis Excalibur City bei Kleinhaugsdorf an der Nordgrenze des Weinviertels reiste er mit seiner Kamera, dokumentierte Kulturlandschaft und Industriegebäude, die zum Teil heute nicht mehr existieren. Auch von besonderen Ereignissen, wie der Jahrhundertflut in Dürnkrut im Jahr 2006 gibt es Aufnahmen. Mit über zehn Jahren Drehzeit und über 300 Stunden Filmmaterial - zusammengeschnitten auf 77 Minuten, gehört "Erdmeer" zu den umfassendsten filmischen Bestandsaufnahmen des Weinviertels.

