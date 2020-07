WEINVIERTEL. Die LEADER Region Weinviertel Ost hat aufgerufen und die Weinviertlerinnen und Weinviertler haben entschieden… Das sind die 10 Dinge, die definitiv ein jeder im Weinviertel einmal – oder auch öfter – besucht haben muss.

Landtagspräsident Karl Wilfing, LEADER-Geschäftsführerin Christine Filipp und LEADER-Obmann Kurt Jantschitsch haben die ersten Punkte der „Weinviertel-To-Do-Liste“ bereits „abgearbeitet“. „Ein gutes Achterl Weinviertel DAC in einer unserer wunderschönen Kellergassen. Da kanns auch passieren, dass man diesen Punkt öfters auf der Liste abhakt“, meint Wilfing mit Augenzwinkern hinzu.

Die komplette Liste mit allen Details und vielen hilfreichen Links findet man auf der Webseite des LEBENS.werten Weinviertels.

Von 1 bis 10

Nr. 1 = Heuriger

Ein Besuch bei einem Weinviertler Heurigen steht auf der To-Do-Liste an oberster Stelle. Dazu gehört mit Sicherheit auch das Achterl Weinviertel DAC, eine regionale Brettljause oder ein Kellergatsch-Aufstrichbrot.

Nr. 2 = Leiser Berge

Eines der Must-have-Ausflugsziele im Weinviertel sind die Leiser Berge. Unbedingt sollte man eine Wanderung auf den Buschberg unternehmen, die Aussichtswarte in Oberleis besuchen und den Naturpark Leiser Berge in seinem vollen Umfang genießen.

Nr. 3 = Radfahren

Ob mit dem (ausgeborgten) E-Bike durch die Weingärten und entlang der Hauptradwege des Weinviertels, wie z.B. dem Euro Velo 9, oder bei einer Mountainbiketour auf dem „Oberleis-Klassik“ bietet das Weinviertel abwechslungsreiche Radtouren.

Nr. 4 = Kulturgut Kellergasse

Die Kellergassen des Weinviertels gehören zu den Kulturschätzen der Region. Eine Führung durch die Kellergasse (z.B. in Wildendürnbach, Falkenstein, Hautzendorf, Poysdorf, Ketzelsdorf oder Herrnbaumgarten etwa, von Falstaff unter die schönsten gewählt) mit einer Weinverkostung bei einer offenen Kellertür gehören definitiv auf jede To-Do-Liste.

Nr. 5 = Brauchtum erleben

Beim Winzerfest, Kirtag, Feuerwehrfest und diversen Vereinsveranstaltungen erlebt man das Weinviertler Brauchtum inklusive regionalen Schmankerln und ausgezeichneten Weinen.

Nr. 6 = Kulturveranstaltungen

Sicherlich weit über die Grenzen des Weinviertels bekannt – die Felsenbühne Staatz. Wer im Weinviertel kulturellen Hochgenuss erleben möchte, wird bei einem Musical ebenso hervorragend unterhalten wie bei den diversen weiteren kulturellen Veranstaltungen in der Region.

Nr. 7 = Tafeln im Weinviertel

Unter freiem Himmel verwöhnen Weinviertler Spitzenköche und Winzer die Gäste an langen, weiß gedeckten Tafeln mit einem 5-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung. Ein absolutes Highlight, das man im Weinviertel unbedingt mal gemacht haben muss!

Nr. 8 = Weinviertel Draisine

Stellen sie sich vor, Sie radeln mit kleinen Fahrraddraisinen auf einer alten Eisenbahnstrecke entlang des Naturparks Leiser Berge… Ein unvergessliches Erlebnis für Klein und Groß!

Nr. 9 = Jakobsweg Weinviertel

Das Weinviertel entlang des Jakobsweg erwandern und erkunden, dem Alltag entfliehen, die Gedanken ordnen und eine wohlverdiente Pause einlegen. Ein definitives „Must-Do“ im Weinviertel.

Nr. 10 = Museumsdorf Niedersulz

Willkommen in einem Weinviertler Dorf anno dazumal. Die historische Architektur, die farbenprächtige Pflanzenvielfalt sowie die Tiere am Bauernhof vermitteln das Alltagsleben in einem typischen Weinviertler Dorf um 1900.