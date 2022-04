Der Wunsch kam von manchen Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde und wurde über die Bevölkerungsumfrage 2019, die Bürgermeister Wolfgang Gaida nach seinem Amtsantritt mit seinem Team durchführte, an die Gemeindevertretung herangetragen.

HOHENAU. Bürgermeister Wolfgang Gaida und der zuständige Referent für Energie und Umwelt, Vizebgürgermeister Dieter Koch, beide selbst überzeugt von der Idee des e-Carsharing, griffen den Wunsch aus der Bevölkerung auf und holten sich kompetente Unterstützung über das Beratungsangebot der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich mit deren Mobilitätsexperten mehrere Umsetzungsvarianten durchgedacht wurden.

Ergänzung zu den Öffis

Durch diesen Service der Gemeinde wird die Mobilität unserer Bürgern gewährleistet, man kann beispielsweise auf ein Zweitauto verzichten oder unser Angebot als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr sehen. Die Nutzerinnen und Nutzer unseres Angebots teilen sich quasi einen PKW und genießen damit viele Vorteile. Damit wird dem sich ändernden Mobilitätsverhalten entsprochen – „Nutzen statt Besitzen“. Bei den derzeitigen Spritpreisen kommt diese umweltfreundliche Alternative zum eigenen Benzin- und Dieselauto gerade recht.

Partnerschaft mit sharetoo

Die Covid19-Pandemie verzögerte die Realisierung ein wenig, die Wahl fiel schlussendlich auf die Umsetzung mit einem externen Partner, ganz konkret auf „sharetoo“, eine Marke der Porsche Bank, die innovative Mobilitätslösungen für Gemeinden anbietet.

Das Fahrzeug steht 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, zur Nutzung zur Verfügung. Die Buchung unseres Fahrzeuges ist via Smartphone App oder über ein Web-Portal möglich.

Derzeit nur ein Fahrzeug

Den vielen Vorteilen von e-Carsharing steht eigentlich nur ein Nachteil gegenüber. Es ist natürlich möglich, dass das Fahrzeug gerade nicht verfügbar ist, wenn man es benötigt. Wir starten unseren Service trotzdem nur mit einem Fahrzeug, bis wir uns einen genaueren Überblick zu Bedarf und Nutzung gemacht haben. Gegebenenfalls ist eine Erweiterung unseres Angebots vorstellbar, sodass wir das oben genannte Risiko minimieren können.

Das Fahrzeug wurde kosteneffizient über die Bundesbeschaffungsgesellschaft erworben. Momentan steht am rechten Parkplatz bei der e-Tankstelle im Zentrum noch ein Leihwagen aus dem Pool von sharetoo. Das Gemeindefahrzeug wird aufgrund von Lieferverzögerungen voraussichtlich erst im Sommer kommen. Es handelt sich um einen sehr gut ausgestatteten Cupra Born (Golfklasse) mit modernster Technik.

In wenigen Sekunden zum Fahrvergnügen

Die sharetoo App ist einfach und flexibel zu bedienen.

SCHRITT 1: REGISTRIERUNG

Bevor Sie unser Fahrzeug buchen können, müssen Sie sich registrieren. Das funktioniert entweder direkt über die sharetoo App oder über das Web-Portal von sharetoo.at. Hier finden Sie mehrere Angebote, von denen Sie eines auswählen müssen. Im Anschluss müssen Sie noch den für Sie passenden Tarif auswählen und dann auf “Jetzt registrieren” klicken. Danach wird Ihnen ein Anmeldeformular angezeigt.

SCHRITT 2: LADEN SIE DIE APP HERUNTER & LOGGEN SIE SICH EIN

Je nachdem, welches Betriebssystem Sie verwenden, können Sie über „App Store“ oder „Google Play“ die App downloaden. Ist dieser Schritt erledigt, können Sie sich in der App mit den zuvor gewählten Zugangsdaten einloggen und schon kann sie verwendet werden.

SCHRITT 3: VALIDIEREN SIE IHREN FÜHRERSCHEIN UND HINTERLEGEN SIE EIN ZAHLUNGSMITTEL

Damit Sie die App wunschgemäß verwenden können, fehlen noch zwei kleine Maßnahmen. Einerseits müssen Sie Ihren Führerschein validieren. Das können Sie unter “Mein Profil” / “Führerschein” erledigen. Wenn Sie sich für die Online-Überprüfung entscheiden, müssen sie nur ein Foto der Vorderseite und eines der Rückseite hochladen und auf “Führerschein senden” klicken. Sie werden benachrichtigt, sobald die Validierung erfolgreich war.

Unter dem Menüpunkt “Zahlung” finden Sie “Zahlungsmittel und Rechnungsdaten”. Dort müssen Sie vor der erstmaligen Verwendung ein Zahlungsmittel hinzufügen. Dazu ist es notwendig, dass Sie die Daten Ihrer Kreditkarte angeben.

SCHRITT 4: FAHREN SIE LOS

Wenn die Schritte eins bis drei erledigt sind, können sie loslegen und losfahren.

WICHTIG

Vor dem Zusperren des Fahrzeugs beim Zurückgeben mit der in der Mittelkonsole liegenden Tankkarte und mit dem im Kofferraum befindlichen Ladekabel bei der e-Tankstelle „Liechtensteinstraße 15“ wieder aufladen. Der nächste Nutzer mag auch genügend Reichweite nutzen können.