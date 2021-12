NIEDERSULZ. Das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz zeigt seit 40 Jahren, wie ein Weinviertler Dorf um 1900 ausgesehen hat.

Heute erledigen Maschinen viel Arbeit für uns – auch in der Landwirtschaft. Vor nicht allzu langer Zeit wurde das aber noch in mühsamer Handarbeit erledigt. So auch bei der Getreidegewinnung: Wie das Lösen der Getreidekerne aus den Ähren noch vor knapp 100 Jahren gemacht wurde, wird im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz den Besucherinnen und Besuchern vorgeführt.

Jährlich wird das größte Freilichtmuseum in Niederösterreich von knapp 50.000 Menschen besucht. Auf dem 22 Hektar großen Areal sind mehr als 80 historische Objekte veranschaulicht – vom Bauernhof über Friedhof und Dorfwirtshaus bis zur Kirche.