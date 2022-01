GROSS-ENZERSDORF. „1000 Einträge sind schon eine beachtliche Anzahl, wir sind aber laufend auf der Suche nach mehr“, lädt Christian Lamminger die Besitzer von alten Fotos ein, die bestehende Sammlung zu erweitern. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec freut sich der Topothek-Mitbegründer über den mittlerweile 1.000 Eintrag ins Gemeinde-Archiv. Die Geschichte gemeinsam in Erinnerung behalten, das ist das Ziel jeder Topothek.

Als regionalhistorisches Online-Nachschlagewerk leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur Identitätsstiftung, zum Austausch und zur Erinnerung rund um das Leben und Wirken in der Großgemeinde. Durch Beschlagwortung, Datierung und Verortung bietet sie unter www.gross-enzersdorf.topothek.at einen einfachen Zugang zur geschichtlichen Vergangenheit des Stadtl´s.

„Durch dieses Online-Archiv besteht die Möglichkeit, verborgene Schätze aus Privatbesitz zu heben und für die Nachwelt alte Fotos, die wahrscheinlich sonst mit der Zeit verschwinden würden, verfügbar zu machen“, erklärt Obereigner-Sivec.

Die Topothekare von Groß-Enzersdorf freuen sich über jede Ihrer Bildspenden, die Sie nur kurz für einen Scan überlassen müssen. Diese bleiben selbstverständlich weiterhin in Ihrem Besitz. (Kontakt: TopothekGE@gmx.at)