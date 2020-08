SCHÖNKIRCHEN (rm). Mit einer Festmesse, musikalisch gestaltet vom Chor Erdklang Weinviertel, geleitet von Mariela Felber, begann die Eröffnungsfeier des neuen Pfarrverbandes Weinviertel Süd in der Pfarrkirche Schönkirchen. Weihbischof Stephan Turnovsky und Monsignore Pfarrer Josef Neubauer wünschten Dechant Kazimierz Wiesyk als Leiter des Verbandes sowie Jozef Wojcik, der per Dekret zum Pfarrvikar ernannt wurde, und den Diakonen Alexander Thaller und Gerhard Widhalm viel Erfolg in der neuen Wirkungsstätte. Im Rahmen des anschließenden Festaktes übernahmen die Bürgermeister Erich Hofer (Auersthal), Josef Summer (Bockfließ), Stefan Flotz (Matzen und Raggendorf) und Alexander Gary (Schönkirchen und Reyersdorf) gemeinsam mit den Vertretern der Pfarrgemeinderäte für ihre Kirchen mit viel Liebe gestaltete Holzkreuze. Dechant Wiesyk bedankte sich bei allen Mitwirkenden, besonders bei Anton Stoschka, der gemeinsam mit seinen Pfarrgemeinderäten für die Organisation sorgte. Abschließend lud die Pfarre Schönkirchen zur Agape.