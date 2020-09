HOHENAU. An der March wurde ein weiterer Meilenstein in der biologischen Gelsenregulierung gesetzt: Der Einsatz einer Drohne. Neben Helikopter und "Bodentruppen" wird diese nun ent­lang von langen Abzugsgräben oder im unwegsamen Gelände eingesetzt.

Hohnenaus Bürgermeister Wolfgang Gaida: "Auch für die Gelsenwehr bringt die Drohne eine tolle Entlastung mit sich, denn mit der Drohne schlammiges und verschilftes Gebiet zu überfliegen ist sehr viel sicherer, als mit Wathose und Rückenspritze durchzustapfen."

Das Ausbringungsgerät der Drohe fasst 16 Kilogramm, mit denen 1,5 Hektar reguliert werden können. Schon die Anlaufphase mit der Drohne verlief vielver­sprechend. Im November 2019 fand der erste Demonstrati­onsflug statt. Danach entwickelte das österreichische Unternehmen „Agrarfly“ mit Partnern in Wallis und Peking einen auf die Drohne abgestimmten Granulatwerfer, mit dem das Granulat, das zur biologischen Gelsenregulierung verwendet wird, ausgebracht werden kann. Im Frühjahr des heurigen Jahres fanden die ersten „Trocken­tests“ statt. Es galt herauszufinden, wie es sich mit Höhe, Streubreite, Geschwindigkeit und vor allem Dosierbarkeit verhält. Eine Bewilligung der Austro Control liegt natürlich auch vor, sodass ei­nem Einsatz nichts mehr im Wege stand.

Dieser erfolgte nun am 9. September! Nachdem die Gelsenwehr tags zuvor ausgerückt war und bewaldetes Gebiet behandelte, legte die Drohne eben über das bereits erwähnte, unwegsame und mit dichter Vegetation verwachsene Gelände nach. Der erste Einsatz über mehrere größere Flächen mit Milliarden an Gelsenlarven war erfolgreich, dass man das Projekt weiterverfolgen und auf die gesamte Region des Gelsenvereins ausdehnen möchte.

Jahr der Viren und Gelsen

Nicht nur coronabedingt handelt es sich heuer um ein außergewöhnliches Jahr, auch hochwassertechnisch oder besser gesagt gelsentechnisch. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Thaya Anfang September zum fünften Mal so viel Wasser in das Hohenauer Augebiet brachte, dass sich wiederum großflächige Brutstätten bildeten und Regulierungsmaßnahmen notwendig wurden.

Monatelange Gelsenplage

Vergleichbare widrige Bedingungen hat es seit vielen Jahren nicht einmal annähernd gegeben und trotzdem gab es in der Konzentration nicht mehr Gelsen als in Vorjahren, es gab sie nur über einen sehr viel längeren Zeitraum, weil ein Hochwasser auf das nächste folgte!

In den Gemeinden entlang der March bemühen sich Gemeindemitarbeiter und Freiwillige intensiv darum, dass die Belästigung für die Bevölkerung keine unerträglichen Ausmaße annimmt und die Lebensqualität erhalten bleibt, erläutert Bürgermeister Wolfgang Gaida.

Seit Anfang April sind die Bauhofmitarbeiter regelmäßig mit Kontrollen und Einsätzen an Gräben und überschaubaren Brutstätten beschäftigt.

Ende Juni mussten zweimal Regulierungsmaßnahmen mit dem Helikopter gesetzt werden, weil die Flächen so groß waren. Sehr effektiv und mittlerweile schon achtmal ist man mit der Gelsenwehr im Augebiet unterwegs gewesen. Bei der sommerlichen Hitze, der dichten Vegetation und unendlich großen Flächen, ein sehr schwieriges Unterfangen.

Bürgermeister Wolfgang Gaida ist sehr dankbar, auf einen Stamm von rund 40 Freiwilligen zählen zu dürfen, ohne die die Arbeit nicht machbar wäre. Sein besonderer Dank gilt Vizebürgermeister Dieter Koch, dem Biologen Hans Jerrentrup und dem Gelsenbeauftragten des Bauhofs, Erich Schöberl.