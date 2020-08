Unter diesem Motto, krempelten Christoph Holčzik und seine "Tanzkinder" die Ärmel hoch und bauten die alte Halle von "Kumst" in Strasshof, zum eigenen Tanzsportklub aus.



STRASSHOF (rc). Mit dem neu gegründeten Klub "TSC Titan Marchfeld" und den neuen Klubräumlichkeiten erfüllt sich der erfolgreiche Turniertänzer aus Gänserndorf einen großen Schritt in die Unabhängigkeit.

"Jetzt habe ich endlich ein eigenes Trainingslokal für meine Sprösslinge", zeigt sich Holčzik stolz, "ein fixer Stützpunkt ist unerlässlich für diesen Sport. Wochentags trainieren wir auf Turniere hin, die hoffentlich bald wieder stattfinden. Am Wochenende wird unser Tanzsaal im "Kumst" dann für die Öffentlichkeit bespielt. Jeder der tanzen will ist dazu herzlich eingeladen!

Kumst-Kurator und Geschäftsführer Gerhard Kitzler, ließ es sich nicht nehmen, die Eröffnungsrede für den neuen Marchfelder Tanzklub zu halten. "Die Idee, den Tanz, als zusätzliches Modul in das Kunst- und Kulturgeschen von Strasshof mit einzubeziehen, finde ich großartig", so Kitzler.

Durch das bunte Nachmittagsprogramm, führte der Neo-Tanzsportklub Präsident Holčzik gleich selbst. Mit fetzigen Showeinlagen und Publikumstanz nebst Taxitänzern, kann sich die immer weiter wachsende Region nun auf einen weiteren Schritt in Sachen fruchtbaren Tanzboden im Weinviertel freuen.